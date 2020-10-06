Вдобавок, он использовал служебный транспорт в личных целях.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Владимирской области Алексея Медведева, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.По версии следствия, в 2017-2018 годах начальник ИФНС, используя должностное положение, оказывая давление, неоднократно давал указания подчиненным о передаче ему части выплаченных премий. Всего сотрудники инспекции передали начальнику 360 000 рублей.«В период с июля 2016 по август 2017 Алексей Медведев использовал служебный транспорт в личных целях и заправлял автомобиль за счёт ведомства. Сумма ущерба составила более 18 000 рублей. Добавим, что, управляя служебным автомобилем он попал в ДТП, а чтобы избежать наказания приказал подчинённому взять вину на себя», - рассказывают в СУ СК России по Владимирской области.В результате экс-руководителю налоговой службы Мурома предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 (присвоение имущества с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).Вину обвиняемый не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.