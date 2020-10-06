Юрьев-Польским районным судом вынесен приговор 32-летнему местному жителю.

Юрьев-Польским районным судом вынесен приговор 32-летнему местному жителю.Он признан виновным в применени насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщила пресс-служба прокуратуры.Судом установлено, что 19 января 2020 года связи с поступившим сигналом о противоправных действиях С. на место прибыли сотрудники полиции. Одного из них злоумышленник схватил за куртку и повалил на землю.После пресечения указанных действий другим сотрудником патрульно-постовой службы С. нанес потерпевшему удар кулаком в голову, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил С. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.