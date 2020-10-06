Между потерпевшей и злоумышленником на улице возник конфликт, в результате которого уже в подъезде мужчина вырвал из рук женщины рюкзак и скрылся в неизвестном направлении...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому округу и ОМВД России по району Крюково задержали мужчину, подозреваемого в грабеже.В ОМВД России по району Крюково г. Москвы обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что у нее был похищен рюкзак с личными вещами, включая сотовый телефон и банковские карты. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.В тот же день сотрудниками полиции на территории Московской области был задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний ранее судимый приезжий мужчина.Установлено, что между потерпевшей и малознакомым мужчиной на улице возник конфликт, в результате которого уже в подъезде мужчина вырвал из рук женщины рюкзак и скрылся в неизвестном направлении. Похищенное частично изъято и будет возвращено владелице.По данному факту дознанием ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31