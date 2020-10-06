Всего на помост выйдут 343 спортсмена: 208 мужчин и 135 женщин из 37 регионов.

Во Владимире стартовало Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров 15-23 года. Соревнования проходят во дворце спорта СК «Торпедо», они продлятся до 12 октября. Всего на помост выйдут 343 спортсмена: 208 мужчин и 135 женщин из 37 регионов. Нашу область представляют 11 тяжелоатлетов.Уже сегодня, 6 октября, свои выступления начали девушки в весовых категориях: 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг и юниоры весовой категории 55 кг. Сообщили в департаменте спорта.