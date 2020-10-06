От резкого рывка пассажир выпал из салона переполненного транспортного средства и потерял сознание.

6 октября около 7:30 утра на улице Добросельской, возле остановки «Профкурсы», произошло ДТП. По словам очевидцев, начиная движение водитель автобуса №53 не закрыл дверь. От резкого рывка пассажир выпал из салона переполненного транспортного средства и потерял сознание. Мужчину перевернули на живот и вызвали скорую помощь.По информации региональной пресс-службы УМВД, пострадавшему было 50 лет. Он госпитализирован. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.За восемь месяцев на дорогах Владимира зарегистрировано 11 происшествий по вине водителей автобусов, сообщают в областном УМВД. Как итог – один погибший и 16 человек получили травмы разной степени тяжести. В пяти ситуациях люди пострадали в результате падения в салоне.