Происшествие произошло в Юрьев-Польском.

Юрьев-Польским районным судом вынесен приговор 32-летнему местному жителю. Установлено, что 19 января 2020 года в ночное время мужчина находился в Юрьев-Польском у одного из домов в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.«В отделение полиции поступил сигнал о его противоправных действиях. на место прибыли сотрудники полиции. Одного из прибывших на место сотрудников правопорядка злоумышленник схватил за куртку и повалил на землю. Напарник вмешался в потасовку, и получил удар кулаком в голову. У полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга», - поясняют в прокуратуре Владимирской области.В результате суд назначил правонарушителю наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).