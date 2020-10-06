Следователи рассказали о том, как ведется дело об исчезновении Савелия Роговцева. Напомним, следком уже возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка. Первоклассник вернулся в родное

Следователи рассказали о том, как ведется дело об исчезновении Савелия Роговцева. Напомним, следком уже возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка. Первоклассник вернулся в родное село после уроков на школьном автобусе, вышел из него, но до дома так и не добрался. Пока уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК