За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению четверых участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности.В ходе следствия установлено, что в период с 2015 по 2017 год злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, в том числе по обналичиванию и транзиту денежных средств. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций. Незаконный доход превысил 190 миллионов рублей.Ранее по материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении 4 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28