Сотрудник транспортной компании проник в помещение диспетчерской и тайно похитил топливные карты. Затем он передал их третьим лицам за денежное вознаграждение...
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району задержан подозреваемый в краже топливных карт.
В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 32-летний мужчина, являющийся генеральным директором транспортной компании. Он сообщил, что в организации были похищены топливные карты, используя которые, неизвестное лицо незаконно приобрело топливо. Общая сумма ущерба составила свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в городе Москве задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленник, являвшийся сотрудником транспортной компании, проник в помещение диспетчерской и тайно похитил топливные карты. Затем он передал их третьим лицам за денежное вознаграждение.
Следствием ОМВД России по Хорошевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по САО
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