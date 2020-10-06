Сотрудник транспортной компании проник в помещение диспетчерской и тайно похитил топливные карты. Затем он передал их третьим лицам за денежное вознаграждение...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району задержан подозреваемый в краже топливных карт.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 32-летний мужчина, являющийся генеральным директором транспортной компании. Он сообщил, что в организации были похищены топливные карты, используя которые, неизвестное лицо незаконно приобрело топливо. Общая сумма ущерба составила свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в городе Москве задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленник, являвшийся сотрудником транспортной компании, проник в помещение диспетчерской и тайно похитил топливные карты. Затем он передал их третьим лицам за денежное вознаграждение.Следствием ОМВД России по Хорошевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29