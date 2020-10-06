Участники проекта осваивают технологию производства космических аппаратов и уже испытали новую ракету на аэродроме Камешковского района.

В Москве стартовал финал проекта "Воздушно-инженерная школа". Среди ее организаторов МГУ и фонд "Кассиопея" при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика". Участники проекта осваивают технологию производства космических аппаратов и уже испытали новую ракету на аэродроме Камешковского района. О том, как в России готовят будущую инженерную элиту, в репортаже Алёны Рогозиной.