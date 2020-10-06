Руководитель аналитического центра Стратегия Леонид Заико прокомментировал заявление Александра Лукашенко во время встречи с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии (ГТК) Юрием Сенько. Он объяснил, чем чреват для республики отказ от грузопотока стран Балтии.

Руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико прокомментировал заявление Александра Лукашенково время встречи с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии (ГТК) Юрием Сенько. Он объяснил, чем чреват для республики отказ от грузопотока стран Балтии.Президент Белоруссии сказал, что транзит грузов из Литвы и Латвии через его страну составляет 40%, и предупредил о том, что "если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть".По мнению эксперта, при таком сценарии республике будет нанесен ущерб. Он объяснил, что сокращение внешне-торговых операций чревато для государства проблемами. Заико считает подобные угрозы странам Балтии "политическими фантазиями" Александра Лукашенко и не советуют закрывать страну.Эксперт отметил, что дальнобойщики, следуя через Белоруссии, покупают топливо и едят.Он полагает, что потери для стран Балтии и для само республики будут примерно симметричными. По словам Заико, Литва и Латвия и даже Польша смогут воспользоваться другими коридорами, например, через Украину или Россию.Также он не считает адресным вопрос Александра Лукашенко председателю ГТК о том, что, "надо предпринять в ближайшее время, чтобы удержать экономику в этом году". "Прекращать транзитные операции со странами Балтии – это выстрел себе даже не в ногу, а, боюсь, что в голову", – заявилруководитель аналитического центра "Стратегия".Как писали "Дни.ру", ранее члены Европейского союза согласовали вопрос введения санкций против белорусских властей. В санкционный список вошли 40 человек, но по неизвестным причинам в него не попал.