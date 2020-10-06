На 79 году жизни скончался заведующий операционным блоком, врач-хирург городской клинической больницы скорой помощи Виктор Викторович Лазарев.

На 79 году жизни скончался заведующий операционным блоком, врач-хирург городской клинической больницы скорой помощи Виктор Викторович Лазарев.Виктор Викторович трудился в больнице скорой помощи в должности врача-хирурга с 1968 года. В разные годы занимал должности заведующего хирургическим отделением №1, заместителя главного врача по медицинской части, главного хирурга облздравотдела, главного хирурга Владимирской области, сообщил департамент здравоохранения Владимирской области.Прощание с ним состоится 7 октября в храме Архангела Михаила на Студеной горе в 11 часов 30 минут.