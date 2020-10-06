Мероприятия поддержали представители местной администрации.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма. На дня на улицах районного центра совместно с представителями местной администрации полицейские провели очередное мероприятие в рамках проекта «Невнимательность ценою в жизнь».Напомнить юным жителям города, что использование светоотражающих элементов помогает избежать дорожно-транспортных происшествий в темное время суток, помогли член ЮИД и местного военно-патриотического клуба. Участникам акции ребята вручили флаеры с памятками для пешеходов.Так же в рамках мероприятий на тротуары в городе нанесли предупреждающие надписи «Сними наушники» и «Возьми ребенка за руку», которые должны привлечь внимание пешеходов и предупредить о возможной опасности, если потерять бдительность при переходе проезжей части.