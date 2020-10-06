Приговором Муромского городского суда 65-летний житель района признан виновным в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда. Установлено, что в феврале 2020 ..

Приговором Муромского городского суда 65-летний житель района признан виновным в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Установлено, что в феврале 2020 года между подсудимым и его сожительницей произошла ссора. Женщина достала нож и пригрозила обидчику холодным оружием. Мужчина отобрал его. В это время гражданская жена поспешила покинуть квартиру. Настигнув её на лестнице фигурант дела нанёс потерпевшей шесть ударов ножом и два удара кулаками в голову и туловище.«Женщина умерла на месте происшествия от открытых травм груди и живота в виде колото-резаных ран. Осужденный получил 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - пояснили в областном суде.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд.