Перед судом предстанут трое фигурантов.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовных дел в отношении 32 и 36-летних жительниц города Покров и 60-летней жительницы города Петушки, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Дознанием установлено, что весной и летом текущего года фигуранты направили в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии шести уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в своих квартирах. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемых не было.Дознанием собрана доказательственная база причастности обвиняемых к совершению преступлений. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.