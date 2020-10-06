В Петушках работникам местного предприятия 1,5 месяца не выплачивали зарплату. Перед сотрудниками работодатель накопил задолженность почти в полмиллиона рублей. Как сообщает прокуратура,

В Петушках работникам местного предприятия 1,5 месяца не выплачивали зарплату. Перед сотрудниками работодатель накопил задолженность почти в полмиллиона рублей. Как сообщает прокуратура, речь идет о компании ООО «Водоканал-Сервис». Долги перед 25 сотрудниками фирмы надзорный орган выявил в результате проверки. Директора предприятия за административное правонарушение оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также по результатам рассмотрения представления прокуратуры