В Петушках работникам местного предприятия 1,5 месяца не выплачивали зарплату. Перед сотрудниками работодатель накопил задолженность почти в полмиллиона рублей. Как сообщает прокуратура,
<a href="https://33live.ru/novosti/06-10-2020-v-petushkax-15-mesyaca-ne-platili-zarplatu.html" target="_blank">В Петушках 1,5 месяца не платили зарплату</a> - В Петушках работникам местного предприятия 1,5 месяца не выплачивали зарплату. Перед сотрудниками работодатель накопил задолженность почти в полмиллиона рублей. Как сообщает прокуратура,
[url=https://33live.ru/novosti/06-10-2020-v-petushkax-15-mesyaca-ne-platili-zarplatu.html]В Петушках 1,5 месяца не платили зарплату[/url] - В Петушках работникам местного предприятия 1,5 месяца не выплачивали зарплату. Перед сотрудниками работодатель накопил задолженность почти в полмиллиона рублей. Как сообщает прокуратура,