Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств исчезновения мальчика продолжаются.

Следователи и криминалисты СК России проводится значительный комплекс мероприятий по раскрытию преступления по факту безвестного исчезновения 7-летнего Савелия Роговцева. Сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело.После получения сообщения о пропаже малолетнего следственно-оперативная группа незамедлительно выехала в село Горки Камешковского района и до настоящего момента беспрерывно работает на месте происшествия.Руководитель следственного управления Артем Кулакова ежедневно проводит закрытые совещания с представителями правоохранительных органов, где обобщается уже полученная в ходе следствия информация, а также определяется тактика и дальнейший ход расследования уголовного дела.К поискам малолетнего привлечены следователи и следователи-криминалисты СК России, оперативные сотрудники и иные должностные лица регионального МЧС и УМВД России, военнослужащие и волонтеры.При проведении поисковых мероприятий использовались криминалистическая техника, поисковые собаки, фонари, квадрокоптеры с тепловизорами, болотоходы, легкомоторный самолет и автомобильный транспорт.В ходе расследования уголовного дела, в том числе с использованием служебных собак, осуществлены осмотры более 150 строений, включая жилые дома поселка Горки Камешковского района, допрошено более 250 человек.Осушен один искусственный водоем и милитариационные колодцы, а также, при помощи водолазов исследованы близлежащие водоемы.Также, изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. По результатам осмотра выявлены транспортные средства, проезжавшие во время исчезновения Савелия Роговцева в поселке Горки.В настоящее время в ходе следствия удалось установить владельцев автомобилей, которые проверены на причастность к совершению преступления.Кроме того, сотрудниками СК России в рамках расследования уголовного дела назначено 16 экспертиз (генетическая, компьютерная, трассологическая и иные), проведены обыски, выемки, следственные эксперименты и проверки показаний на месте, а также иные необходимые следственные действия.Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств исчезновения мальчика продолжаются.