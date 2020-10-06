Женщина, работая кассиром, осуществляла инкассацию денежных средств магазина, которые убирали и хранили в сейфе организации...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали женщину по подозрению в присвоении денежных средств организации.В полицию с заявлением обратился директор магазина, расположенного на улице Толбухина. Он сообщил, что из кассы организации пропали 1 млн 165 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска территориального ОМВД была задержана 39-летняя жительница Московской области. Установлено, что женщина, работая кассиром в указанной организации, осуществляла инкассацию денежных средств магазина, которые убирали и хранили в сейфе организации. В течение недели, используя служебное положение, она забирала денежные средства себе и распоряжалась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93