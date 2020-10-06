- Дистанционное обучение, личные кабинеты. О чём ещё удалось спросить учителю из Кольчугина у Президента во время прямой линии?

- Дистанционное обучение, личные кабинеты. О чём ещё удалось спросить учителю из Кольчугина у Президента во время прямой линии?- Маски снова в моде. Во Владимире прошёл рейд по соблюдению эпидемиологических ограничений.- Камешковский аэродром превратили в космодром. Кто в России готовит будущую инженерную элиту?Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 14.25 на канале «Россия». Не пропустите!