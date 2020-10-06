- Образ, сотканный из слов и осязания. Во Владимире провели экскурсию по историческому центру для слепых.

- Дистанционное обучение, личные кабинеты. О чём ещё удалось спросить учителю из Кольчугина у Президента во время прямой линии?- Образ, сотканный из слов и осязания. Во Владимире провели экскурсию по историческому центру для слепых.- Камешковский аэродром превратили в космодром. Кто в России готовит будущую инженерную элиту?Итоги вторника корреспонденты «Вестей» подведут в 21.05 на канале «Россия». Не пропустите!