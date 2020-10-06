Пандемия коронавируса обрушилась на Россию с новой силой. За сутки в стране зарегистрировали 11,6 тысячи новых случаев заражения.

Пандемия коронавируса обрушилась на Россию с новой силой. За сутки в стране зарегистрировали 11,6 тысячи новых случаев заражения.Доктор медицинских наук Альберт Альтштейн заявил, что этой осенью суточный прирост инфицированных побьет весенние рекорды. Это связано с холодным осенне-зимним сезоном. В этот период люди чаще всего страдают от простуды и заболеваний верхних дыхательных путей.Специалист отметил, что новая волна коронавирусной инфекции будет более жесткой, чем предыдущая. При этом отечественная система здравоохранения готова к этому вызову. "Сейчас будем с этим делом бороться лучше", – добавил Альберт Альтштейн, напомнив о вакцине.В Кремле уже Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это серьезным поводом для мобилизации. Он призвал соотечественников соблюдать меры предосторожности в ежедневном обиходе, в частности, носить средства защиты.Ранее член Совета Федерации Владимир Рязанский сообщил, что . По его словам, жесткие ограничения могут коснуться только одной группы риска – пенсионеров. У этих людей ослаблен иммунитет, а, значит, они более уязвимы для вируса.