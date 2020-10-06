Владимир впервые участвует в конкурсе народного признания среди детских врачей «Наш Любимый Врач».

Город Владимир впервые участвует в конкурсе народного признания среди детских врачей «Наш Любимый Врач». Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, в России он проходит с 2012 года.Проголосовать за своего специалиста можно на портале НашЛюбимыйВрач.рф. В конкурсе участвуют 150 врачей из клиник, больниц и профилактических учреждений областного центра. голоса будут подсчитываться автоматически.Можно не только оставить свой голос, но и написать отзыв, рассказать историю выздоровления. Также организаторы предлагают детям принять участие в конкурсе рисунков на медицинскую тему. Заодно творческие работы маленьких пациентов принесут дополнительные баллы конкурсантам.По итогам конкурса «Наш Любимый Врач» будут награждены 10 докторов: 5 педиатров и 5 врачей-специалистов, набравших наибольшее количество баллов, а также 10 детей – авторов лучших рисунков.СправочноКонкурс «Наш Любимый Врач» проводится для формирования и продвижения положительного имиджа детского врача, укрепления уважения и доверия к его труду. Организаторы отмечают, что оцениваются не профессиональные качества докторов: победители получают статус именно «самого любимого врача».