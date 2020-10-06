Встреча с сотрудниками легендарного космодрома состоится в Планетарии

В рамках Всемирной недели космоса во Владимирском планетарии готовят встречу с ветеранами легендарного космодрома Байконур.В этот же день пройдет презентация второй части книги «Призвание — Байконур» Михаила Яшукова, полковника, председателя Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур.Среди гостей будут люди, которым есть что вспомним и о чем рассказать молодым поколениям. Так, Анатолий Анатольевич Корешков участвовал в запуске первой в СССР межконтинентальной баллистической ракеты, первого спутника Земли, первого космонавта планеты — Юрия Гагарина, в трёх лунных программах и первой международной программе «Союз-Аполлон».Владимир Григорьевич Грибанов строил и реконструировал космодром.Николай Николаевич Калитенко занимался испытаниями боевых и космических ракетных комплексов, РКН «Протон», «Союз».Их коллеги тоже вели работу, которая имела огромное значение для всего человечества.Встречу могут посетить все желающие. Можно будет задать ветеранам вопросы, взять автографы и сделать памятные фотографии.