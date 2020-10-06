Ужесточать санитарные требования и вводить новые ограничительные мероприятия на территории области не планируется.

Суточные показатели заболеваемостиCOVID-19 продолжают расти. На сегодня уже 60 человек получили положительные тесты.Тем временем в региональном управлении Роспотребнадзора заявляют, что регион готов к осеннему всплеску заболеваемости. Ужесточать санитарные требования и вводить новые ограничительные мероприятия на территории области не планируется.Марина Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области: «Вся ситуация с ковидом у нас прогнозируемая, как в стране, так и во Владимирской области, ничего нового для врачей эта ситуация не показывает. По сравнению с весной, ситуация сейчас немножко отличается, и в лучшую сторону, потому что если весной мы столкнулись, это была неизвестная инфекция для нас. На сегодняшний день врачи у нас уже имеют и опыт лечения, и опыт диагностики, и прививочная кампания у нас началась».Никита Тарбеев