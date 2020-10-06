На Международном морском бизнес-форуме подписано соглашение между Севастополем и Владимирской областью.

На Международном морском бизнес-форуме подписано соглашение между Севастополем и Владимирской областью о социально-культурном, торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Сообщает .В рамках соглашения предприятия 33 региона предложат Севастополю свои наработки в области водоснабжения и очистки воды.Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня. Говорится в сообщении ТАСС.