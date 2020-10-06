Сборная Владимирской области заняла 1 место на первенстве России по полиатлону среди юношей и девушек, которое проходило в Калуге.

Сборная Владимирской области заняла 1 место на первенстве России по полиатлону среди юношей и девушек, которое проходило в Калуге. В личном зачёте наша спортсменка Ярослава Козлова завоевала серебро в возрастной группе 16-17 лет. Сообщили в департаменте спорта.Среди юниоров сборная Владимирской области заняла 3 место. В личном зачёте наши полиатлонисты Николай Маклаков (возрастная группа 18-20 лет) завоевал две золотые медали в дисциплинах «троеборье с бегом» и «троеборье с лыжероллерами», а Никита Малышев (возрастная группа 21-23 года) – серебро в «троеборье с бегом» и бронзу в «троеборье с лыжероллерами».