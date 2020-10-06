Беда случилась сегодня около 7.30 на улице Добросельской, остановка "Профкурсы".

Беда случилась сегодня около 7.30 на улице Добросельской, остановка "Профкурсы".Об этом сообщили прохожие в соцсетях.По словам очевидцев, при начале движения водитель не закрыл дверь и от рывка мужчина вывалился наружу. И угодил под колеса. Однако позже появились сообщения, что информация о наезде - ложная.Свидетели перевернули его на живот - чтобы пострадавший не задохнулся - и вызвали скорую помощь. Ему оказана медицинская помощь.Как стало известно позже, пострадавший госпиталиирован с ушибом головного мозга в состоянии комы.