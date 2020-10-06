Из-за позднего звонка пожарным во Владимире полыхал частный деревянный дом. Огонь угрожал перекинуться на соседние здания. Пламя разгорелось ночью на улице Мичурина. В соцсетях очевидцы

Из-за позднего звонка пожарным во Владимире полыхал частный деревянный дом. Огонь угрожал перекинуться на соседние здания. Пламя разгорелось ночью на улице Мичурина. В соцсетях очевидцы делятся яркими фотографиями происшествия. Как сообщают в МЧС, звонок на пульт дежурных поступил поздно. Пожарные были на месте возгорания через несколько минут, но огонь уже распространился по всей кровле дома.