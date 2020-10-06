Увеличение количества рейдов обусловлено всплеском заболеваемости COVID-19.

Рост числа заболеваний коронавирусом повлёк ежедневные рейды со стороны администрации Владимира. Проверки выполнения рекомендаций Роспотребнадзора проводятся в торговых точках и на предприятиях общепита города.Во вторник, 6 октября, проверялись в торговые центры на Октябрьском проспекте.Как показала эта и предыдущие проверки, предприятия розничной торговли и питания в основном обеспечивают необходимые меры безопасности. Продавцы, официанты и бармены работают в масках, на каждой торговой точке и в кафе имеются санитайзеры. Регулярно проводится дезинфекция помещений.«Наибольшее количество нарушителей каждый раз выявляется среди посетителей, неохотно использующих средства индивидуальной защиты. Всего с апреля за это составлено более 100 протоколов об административном правонарушении», - отметил юрист управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Владимир Мисеюк.Основной мерой воздействия на нарушителей остаются профилактические беседы, к штрафным санкциям проверяющие стараются прибегать только в случаях откровенного игнорирования предписаний надзорных ведомств.«Однако, если ситуация не изменится, практика проведения проверок будет ужесточена», - комментируют ситуацию в пресс-службе администрации Владимира.Добавим, что 30 сентября Ковровский городской суд оштрафовал сотрудницу микрофинансовой организации за отсутствие маски на 1 500 рублей. Ранее, в том же Коврове, за отсутствие средств индивидуальной защиты при работе с клиентами штраф в 1000 рублей получила ещё одна женщина.Отметим, что санкции за нарушение масочного режима для граждан составляют от 1 до 30 тысяч рублей.