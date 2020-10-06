От дополненной реальности до роботов и разработки мобильных приложений. Во Владимире на базе Политехнического колледжа открылся первый в регионе Центр цифрового образования детей. Такие в

От дополненной реальности до роботов и разработки мобильных приложений. Во Владимире на базе Политехнического колледжа открылся первый в регионе Центр цифрового образования детей. Такие в последнее время появляются по всей стране. Обустроить и оснастить центр удалось в рамках нацпроекта “Образование”. Сергей Шевченко, первый заместитель губернатора области: ИТ-технологии занимают большое место в нашем образовательном пространстве, в