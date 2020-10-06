К поиску подключился спасательный отряд «Лиза-Алерт»

Городское сообщество «Подслушано во Владимире» , что с 14 сентября на связь с близкими не выходит 32-летний Андрей Михайлов. Рассказывается, что, возможно, он потерял память.Особые приметы: рост около 198 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.Одежда: зелёная куртка, темные брюки, светлая футболка, тёмные сандали, кепка.Все, кто обладают информацией о местонахождении Андрея могут сообщить об этом по номерам телефонов: 8 (800) 700 54 52 или 112.