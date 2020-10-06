О дате и месте прощания с Татьяной Васильевной будет сообщено дополнительно.

5 октября на 72 году жизни после тяжелой болезни скончалась врач-акушер-гинеколог женской консультации №6 Родильного дома №2 Владимира Татьяна Васильевна Хромушина. Сообщили в департаменте здравоохранения.Татьяна Васильевна начала трудовую деятельность в 1968 году в Белохолуницкой вечерней школе Кировской области в должности лаборанта. В 1969 году поступила в Саранское медицинское училище в акушерское отделение. После окончания медучилища работала участковой медицинской сестрой в поликлинике города Саранска.В августе 1972 года поступила в Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева на факультет по специальности «Лечебное дело». После окончания вуза проходила интернатуру на базе акушерского корпуса Владимирской областной больницы. Затем Татьяна Васильевна была принята в больницу Владимирского тракторного завода на должность врача-акушера-гинеколога в женской консультации.С 1990 года – в женской консультации №6 Родильного дома №2 г.Владимира. Татьяна Васильевна зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом с хорошими организаторскими способностями. Имела высшую квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология».Высокий профессионализм, трудолюбие, чувство личной ответственности – характерные качества Татьяны Васильевны Хромушиной, благодаря которым она пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и пациентов.Татьяна Васильевна неоднократно награждалась почетными грамотами Департамента здравоохранения Владимирской области и Родильного дома №2 г. Владимира. В 2017 году была поощрена благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации.О дате и месте прощания с Татьяной Васильевной Хромушиной будет сообщено дополнительно.