На пассажира, который избил контролера, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает полиция. Конфликтная ситуация произошла еще в июле этого года. Тогда в органы обратился контролер,

На пассажира, который избил контролера, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает полиция. Конфликтная ситуация произошла еще в июле этого года. Тогда в органы обратился контролер, работающий на одном из городских маршрутов. Мужчина сообщил, что у него произошел конфликт с одним из пассажиров общественного транспорта, в результате которого пассажир несколько раз ударил потерпевшего. Полицейские опросили свидетелей преступления,