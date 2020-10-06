Летом текущего года фигурант нанес телесные повреждения контролеру автобуса.

В июле текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратился местный житель, работающий контролером в одном из автотранспортных предприятий города. Мужчина сообщил, что некоторое время назад у него возник конфликт с пассажиром, в результате которого последний несколько раз ударил заявителя.Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были опрошены возможные очевидцы произошедшего, а также изучена видеозапись, по которой определены приметы злоумышленника.В дальнейшем информация о происшествии с приметами предполагаемого подозреваемого была передана во все отделы полиции.Спустя несколько дней один из участковых уполномоченных полиции увидел в автобусе мужчину, схожего по приметам с фигурантом. Для выяснения обстоятельств мужчину пригласили в отдел полиции, где он сознался в том, что нанес телесные повреждения контролеру автобуса.В настоящее время в отношении 36-летнего фигуранта отделом дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности).