На полигоне в Камешковском районе запускают ракеты и прототипы.

В третий раз Владимирская область принимает финал всероссийского чемпионата "Воздушно-инженерная школа". Его организуют НИИ ядерной физики МГУ имени М.В. Ломоносова и фонд «Кассиопея» при поддержке компании «Иннопрактика» и госкорпорации «Роскосмос». Третий год в организации соревнований участвует ВлГУ.До 10 октября на полигоне Каменево в Камешковском районе будут взлетать ракеты и прототипы, изготовленные студентами и школьниками. В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Не смогли приехать зарубежные участники, а из 17 российских финалистов до Владимирской области добрались 10 представителей инженерно-технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Самары и Уфы. Тем не менее, это по-прежнему яркое и волнующее зрелище.Чемпионат стартовал 4 октября, в 63-летнюю годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. На полигоне в стратосферу на высоту более 10 км запустили огромный шар со специальным оборудованием для наблюдения за атмосферными процессами, которое изготовили студенческие команды из Королёва и Калининграда. Кроме того, состоялись показательные запуски моделей ракет.