С 1 января следующего года она составит 9302 рубля, что на 225 рублей больше, чем в 2020 году.

Во Владимирской области утверждена величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. С 1 января следующего года она составит 9302 рубля, что на 225 рублей больше, чем в 2020 году, и на 776 рублей больше, чем в 2019 году. Сообщили в пресс-службе белого дома.Этот показатель используется для установления социальной доплаты к пенсии. Право на неё имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. По состоянию на 1 сентября федеральную социальную доплату к пенсии, средний размер которой составляет 2170,58 рублей, во Владимирской области получает более 36700 человек – 10,4 процента неработающих пенсионеров, проживающих в регионе.За установлением социальной доплаты к пенсии с заявлением нужно обратиться в Отделение ПФР по Владимирской области.