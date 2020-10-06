Наш регион вышел на шестое место по летальности от коронавируса.

Сухая статистика подтверждает слухи о том, что количество заразившихся коронавирусом довольно быстро растет. Если летом эти цифры колебались между 20-30 случаями в сутки, то за прошедшие сутки, на 6 октября, по сведениям Роспотребнадзора по Владимирской области, зарегистрировано 60 лабораторно подтвержденных случаев. 13 из них отмечено в Гусь-Хрустальном, 11 - в Муромском, 10 - в г. Владимире.По информации оперативного штаба, за истекшие сутки трое наших земляков умерло, и посмертно у них подтвержден COVID-19. Всего с таким диагнозом с апреля погибло 230 человек. По летальности от новой инфекции Владимирская область занимает сейчас шестое место.