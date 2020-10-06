Прокуратурой Петушинского района проведена проверка своевременности выплаты заработной платы.

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка своевременности выплаты заработной платы.Выявлена задолженность перед 25 работниками ООО «Водоканал-Сервис» в размере около 480 тыс. рублей а полтора месяца. Надиректора ООО «Водоканал-Сервис» вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, он оштрафован на 20 тыс. рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Задолженность погашена в полном объеме.