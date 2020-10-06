Роспотребнадзор провел анализ воздуха и воды в школе города Великие Луки в Псковской области, где сразу 13 ученикам стало плохо во время торжественной линейки. Ничего необычного в анализах ..

Роспотребнадзор провел анализ воздуха и воды в школе города Великие Луки в Псковской области, где сразу 13 ученикам стало плохо во время торжественной линейки. Ничего необычного в анализах обнаружить не удалось, передает "". Кроме того, вопреки опасениям целого ряда пользователей сети и активистов, в крови самих детей не было обнаружено никаких наркотических веществ. Поэтому ответа на вопрос, что же произошло во время школьного мероприятия, до сих пор не найдено. Расследование продолжается.