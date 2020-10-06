Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё три пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 230. Суточный прирост больных по-прежнему большой. 60

Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё три пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 230. Суточный прирост больных по-прежнему большой. 60 новых КОВИД-носителей. Так область прибавляла в середине июня. Всего больных теперь 7 600. В лидерах антирейтинга Гусь-Хрустальный (13-ть новых пациентов). На втором месте Муром 11 новых КОВИД-носителей), третье место