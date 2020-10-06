Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в предательстве своего народа. Политик не выполнил ни одно предвыборное обещание.

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в предательстве своего народа. Политик не выполнил ни одно предвыборное обещание.С критикой на лидера обрушился депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Он напомнил, что Владимир Зеленский обещал улучшить благосостояние граждан и положить конец насильственной украинизации. Однако после прихода к власти политик так и не выполнилничего из перечисленного."Президенту и его команде удалось нас всех обмануть", – подчеркнул депутат. Также Зеленский убедил украинцев, что "быстро и просто" остановит военный конфликт на юго-востоке страны, но не сдержал своего слова. Кузьмин назвал это предательством."Команда президента становится командой партии войны", – заключил он.Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабиновичосудил решение правящей партии "Слуга народа" выдвинуть в мэры Одессы Олега Филимонова – актера и участника КВН. По его мнению, соратники Владимира Зеленского в конечном итогеНапомним, президентские выборы на Украине прошли весной прошлого года. По подсчетам Центризбиркома, получил 73,22% поддержки. За его главного противника – бизнесмена Петра Порошенко – проголосовали 24,45% жителей Незалежной.