Донорами стали 6 тысяч человек, из них 1212 жителей региона - впервые.

В период пандемии запас крови и ее компонентов стал особенно важен, и добровольный вклад доноров особенно ценен. С начала 2020 года во Владимирской области кровь сдали около 6 тысяч доноров, из них 1212 человек подверглись этой процедуре впервые. Трансфузиологи получили более 8500 литров крови и более 30 литров иммунной (антиковидной) плазмы для лечения тяжелобольных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это достаточный запас для работы медицинских учреждений.Кроме того, с начала года областной станцией переливания кровиКровь можно сдать в Областной станции переливания крови (г.Владимир, ул. Студенческая, 5), в её филиале в Вязниках (ул. Вокзальная, 4а), в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а) и в мобильном донорском комплексе. в различные предприятия и организации.Кровь принимают у добровольцев старше 18 лет, не имеющий проблем со здоровьем и других противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе необходимо иметь паспорт.Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.