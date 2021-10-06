На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 октября лабораторно подтверждено 234 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 октября лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
67 - во Владимире
26 - в Гусь-Хрустальном районе
22 - в Ковровском районе
25 - в Муромском районе
10 - в Собинском районе
6 - в Александровском районе
9 - в Суздальском районе
12 - в Вязниковском районе
8 - в Юрьев-Польском районе
11 - в Петушинском районе
9 - в Кольчугинском районе
10 - в Киржачском районе
7 - в Гороховецком районе
6 - в Меленковском районе
2 - в Камешковском районе
3 - в Селивановском районе
1 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 573 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).