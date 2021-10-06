На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 октября лабораторно подтверждено 234 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 октября лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.67 - во Владимире26 - в Гусь-Хрустальном районе22 - в Ковровском районе25 - в Муромском районе10 - в Собинском районе6 - в Александровском районе9 - в Суздальском районе12 - в Вязниковском районе8 - в Юрьев-Польском районе11 - в Петушинском районе9 - в Кольчугинском районе10 - в Киржачском районе7 - в Гороховецком районе6 - в Меленковском районе2 - в Камешковском районе3 - в Селивановском районе1 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 55 573 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).