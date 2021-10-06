Об изнасиловании заключенных рассказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Правозащитники сообщили о причастности к пыткам заключенных сотрудников УФСИН по Владимирской области.Общественный проект Gulagu.net намерен публиковать доказательства в несколько этапов. Жестокие избиения и изнасилования людей, которые содержатся в исправительных колониях, снимали на служебные регистраторы.По словам основателя проекта Владимира Осечкина, помимо Владимирской области, также есть доказательства к причастности к пыткам сотрудников Главного оперативного управления ФСИН, а также оперативных управлений ГУФСИН по Иркутской области, УФСИН по Саратовской области. Всего получено 40 гигабайт записей пыток.На данный момент Gulagu.net видео (18+) изнасилований трех заключенных в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области.«В сети Интернет была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России», — сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.Кадры из колоний, которые находятся на территории Владимирской области, пока не опубликованы. Нам не удалось дозвониться до пресс-службы региональной УФСИН.«В случае, если подлинность материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства», — указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов 5 октября.Проект Gulagu.net, направленный на правозащитную деятельность, прекратил работу в России 25 мая 2021 года. Он был основан в 2011 году.Ранее аналогичный скандал разразился в Ярославской области. Фигурантами уголовного дела стали сотрудники исправительной колонии №1. Тогда видео со служебных регистраторов опубликовала «Новая газета».