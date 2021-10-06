Дело экс-директора ДИЗО Павла Панфилова дошло до суда. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Павла Панфилова и его бывшего зама Оксану Власенко обвиняют в трех

Дело экс-директора ДИЗО Павла Панфилова дошло до суда. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Павла Панфилова и его бывшего зама Оксану Власенко обвиняют в трех эпизодах получения взяток в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а