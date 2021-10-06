С этой разработкой отца Константин Эрнст может попасть в первые строчки списка Forbes.

С этой разработкой отца Константин Эрнст может попасть в первые строчки списка Forbes.Сегодня 60-летний Константин Львович Эрнст знаком нам благодаря своей творческой деятельности. Он является гендиректором популярного телеканала и продюсером нескольких известных фильмов, но это далеко не все, чем Эрнст может нас удивить. Отец оставил Константину Львовичу исключительную биотехнологию и целое предприятие для опытов.Лев Константинович Эрнст, отец гендиректора "Первого", был одаренным биологом. Поэтому Константину Львовичу была уготован путь в эту же профессию. Юный Эрнст отучился на биофаке и зооинженерном, занялся генной инженерией, но в последний момент все бросил и сменил вектор на Гостелерадио. Льву Константиновичу было тяжело смириться с решением сына, но биолог продолжил во всем помогать сыну.Константин Львович приводил к отцу спонсоров, а тот тем временем работал над созданием уникальной пилюли для домашней живности "Продуцент лизина Эрнста". Суть препарата заключалась в том, что курица, корова или свинья, съедая его, начинают быстро набирать вес. Для человека разработка была абсолютно безвредной.Так Роспатент признал изобретение одним из 100 лучших в мире, а позже выяснилось, что с помощью него можно выявить клетки рака на ранних стадиях. Разработка, которая производится в подмосковном заводе ООО «Биореактор», досталась Константину Львовичу. С таким наследством продюсер может как следует обогатиться.