По состоянию на 6 октября в медицинских организациях региона действуют 1879 коек для пациентов с...

По состоянию на 6 октября в медицинских организациях региона действуют 1879 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 94,9 процента из них занято (1784), свободны 95 коек.50468 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 135 человек.Напомним, что 6 октября зафиксировано 234 новых случая заболевания, за всю пандемию заболели 55 573 человека.За период наблюдения в области отмечено 2000 летальных случаев, за сутки скончались 7 человек..