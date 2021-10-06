Фигурант уголовного дела, являясь сотрудником одной известной IT-компании, посредством электронной почты, получил заказ на осуществление неправомерного доступа к компьютерной информации...

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, являясь сотрудником одной известной IT-компании, посредством электронной почты, получил заказ на осуществление неправомерного доступа к компьютерной информации, с последующим ее копированием. После этого злоумышленник, используя служебную учетную запись и служебный электронный ключ, получил всю необходимую информацию, которую впоследствии передал заказчику, получив за это денежные средства в размере 50 тысяч рублей.Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч.3 ст.183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».К уголовной ответственности привлечен 35-летний житель столицы, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.За совершение каждого из указанных преступлений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28