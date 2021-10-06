Россия готовится к юбилею событий Отечественной войны 1812-го года. В следующем году – 210-летие...
Россия готовится к юбилею событий Отечественной войны 1812-го года. В следующем году – 210-летие победы России над Наполеоном. Одним из центров торжеств станет усадьба князей Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района. Как изменится историческое имение к этой дате? Расскажет Вера Куликова.
Старинная усадьба Голицыных - в лесах. Залечивает раны. Как и её легендарный гость когда-то. Генерал от инфантерии, ученик Суворова, герой Бородинского сражения Петр Багратион. Здесь завершился его жизненный путь. Имение в Симе - объект культурного наследия федерального значения - давно требовало внимания.
Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:
- Если говорить об усадебной карте Владимирской области, об истории, связанной с войной 1812 года, это, конечно, знаковое место. Здесь свои последние дни провел Петр Иванович Багратион. Кроме того, здесь находится действующее и на сегодняшний день учреждение культуры - Дом культуры посёлка Сима, что, собственно, и позволило нам вести реставрацию этого объекта в рамках областной программы "Развитие культуры".
Реставрировать историческое здание начали в 2019-м. На эти цели направили свыше 42 миллионов рублей. В планах - выделение ещё 40 миллионов. Основной комплекс работ должны завершить в этом году.
Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:
- Мы рассчитываем на то, что с начала следующего года мы можем полноценно заняться внутренними помещениями, оснащением этого Дома культуры, в частности, и создания обновленного музея, посвященного Петру Ивановичу Багратиону. Это тоже будет одним из мероприятий к памятной дате Бородинского сражения.
Самым известным из фамилии Голицыных, владельцев Симы, был князь Борис Андреевич Голицын. При нём усадьба достигла наивысшего расцвета. Во время наполеоновского нашествия Борис Голицын возглавил владимирское ополчение. В Симе, в гостях у друга князя Голицына и сестры Анны Александровны Пётр Багратион встретил свое назначение на пост главнокомандующего Второй Западной армией в марте 1812 года.
И здесь же спустя 5 месяцев полководец скончался от тяжелейших ран, полученных в Бородинской битве.
Окончания реконструкции усадьбы с нетерпением ждут работники местного Дома культуры. Прежние музейные экспозиции, посвященные Петру Багратиону и князьям Голицыным, планируют расширить.
Алла Комарова, директор Дома культуры с. Симы:
- Мы планируем ввести в работу проект "Герои 1812 года", где уже главными героями станет не только Багратион Пётр Иванович и Анна Александровна Голицыны. Это будут те люди, имена которых не очень популяризированы. Их имена упоминают вскользь. Это будет Денис Давыдов. Это будет казачий атаман Платов. Это будет кавалерист-девица Надежда Дурова.
В следующем году Россия будет отмечать 210 лет со дня победы русских войск над Наполеоном. Для жителей Симы - событие знаковое. Село станет одним из центров торжеств. Больше двух столетий здесь бережно хранят память о защитниках Отечества, участниках войны 1812 года. В 2012-м в Симе установили памятник Петру Багратиону. Он появился на месте первоначального захоронения героя, близ церкви Святого Дмитрия Солунского. Монумент - подарок от проекта "Аллея русской славы". К историческому юбилею намерены завершить и благоустройство имения Голицыных.
Дмитрий Белоусов, глава муниципального образования Симское Юрьев-Польского района:
- Сделать забор вокруг парка. Отремонтировать дороги, подводящие к имению князей Голицыных, чтобы к сентябрю 2022-го можно было качественно отпраздновать 210 годовщину Бородинского сражения.
Среди гостей будут и участники "Музыкальной экспедиции". Именно после концерта музыкантов, проведенного в усадьбе Голицыных, началось ее возрождение.
Вера Куликова, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”.