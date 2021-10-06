Россия готовится к юбилею событий Отечественной войны 1812-го года. В следующем году – 210-летие...

Россия готовится к юбилею событий Отечественной войны 1812-го года. В следующем году – 210-летие победы России над Наполеоном. Одним из центров торжеств станет усадьба князей Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района. Как изменится историческое имение к этой дате? Расскажет Вера Куликова.Старинная усадьба Голицыных - в лесах. Залечивает раны. Как и её легендарный гость когда-то. Генерал от инфантерии, ученик Суворова, герой Бородинского сражения Петр Багратион. Здесь завершился его жизненный путь. Имение в Симе - объект культурного наследия федерального значения - давно требовало внимания.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:- Если говорить об усадебной карте Владимирской области, об истории, связанной с войной 1812 года, это, конечно, знаковое место. Здесь свои последние дни провел Петр Иванович Багратион. Кроме того, здесь находится действующее и на сегодняшний день учреждение культуры - Дом культуры посёлка Сима, что, собственно, и позволило нам вести реставрацию этого объекта в рамках областной программы "Развитие культуры".Реставрировать историческое здание начали в 2019-м. На эти цели направили свыше 42 миллионов рублей. В планах - выделение ещё 40 миллионов. Основной комплекс работ должны завершить в этом году.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:- Мы рассчитываем на то, что с начала следующего года мы можем полноценно заняться внутренними помещениями, оснащением этого Дома культуры, в частности, и создания обновленного музея, посвященного Петру Ивановичу Багратиону. Это тоже будет одним из мероприятий к памятной дате Бородинского сражения.Самым известным из фамилии Голицыных, владельцев Симы, был князь Борис Андреевич Голицын. При нём усадьба достигла наивысшего расцвета. Во время наполеоновского нашествия Борис Голицын возглавил владимирское ополчение. В Симе, в гостях у друга князя Голицына и сестры Анны Александровны Пётр Багратион встретил свое назначение на пост главнокомандующего Второй Западной армией в марте 1812 года.И здесь же спустя 5 месяцев полководец скончался от тяжелейших ран, полученных в Бородинской битве.Окончания реконструкции усадьбы с нетерпением ждут работники местного Дома культуры. Прежние музейные экспозиции, посвященные Петру Багратиону и князьям Голицыным, планируют расширить.Алла Комарова, директор Дома культуры с. Симы:- Мы планируем ввести в работу проект "Герои 1812 года", где уже главными героями станет не только Багратион Пётр Иванович и Анна Александровна Голицыны. Это будут те люди, имена которых не очень популяризированы. Их имена упоминают вскользь. Это будет Денис Давыдов. Это будет казачий атаман Платов. Это будет кавалерист-девица Надежда Дурова.В следующем году Россия будет отмечать 210 лет со дня победы русских войск над Наполеоном. Для жителей Симы - событие знаковое. Село станет одним из центров торжеств. Больше двух столетий здесь бережно хранят память о защитниках Отечества, участниках войны 1812 года. В 2012-м в Симе установили памятник Петру Багратиону. Он появился на месте первоначального захоронения героя, близ церкви Святого Дмитрия Солунского. Монумент - подарок от проекта "Аллея русской славы". К историческому юбилею намерены завершить и благоустройство имения Голицыных.Дмитрий Белоусов, глава муниципального образования Симское Юрьев-Польского района:- Сделать забор вокруг парка. Отремонтировать дороги, подводящие к имению князей Голицыных, чтобы к сентябрю 2022-го можно было качественно отпраздновать 210 годовщину Бородинского сражения.Среди гостей будут и участники "Музыкальной экспедиции". Именно после концерта музыкантов, проведенного в усадьбе Голицыных, началось ее возрождение.Вера Куликова, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”.