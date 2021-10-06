Все подробности личной жизни, карьеры и болезни Олеси Железняк.

Все подробности личной жизни, карьеры и болезни Олеси Железняк.Сегодня 46-летнюю звезду "Сватов" и "Моей прекрасной няни" Олесю Железняк знает вся страна. К этому она шла с самого детства. С малых лет Олеся проявляла себя творчески: танцевала, посещала хореографическую студию, а в юности выступала в цирковом кордебалете и каталась на гастроли. Все изменилось, когда Железняк поступила в ГИТИС к Марку Захарову— так во время учебы она попала в "Ленком".В это время у молодой актрисы появились жуткие комплексы и панические атаки — девушке тяжело давалась компания своих популярных партнеров по сцене. Когда ситуация вышла из-под контроля, звезду положили в больницу. Несмотря на все сложности, первая роль Олеси в картине "Ландыш серебристый" вывела ее на новый уровень карьеры.Артистка с юношества привлекала внимание многих молодых людей. Но избранником Железняк стал актер Спартак Сумченко. Он долго добивался возлюбленную и ежедневно навещал ее в больнице, когда у Олеси были проблемы со здоровьем. Через четыре года после знакомства, в начале 2000-х, влюбленные поженились и счастливы в браке по сей день.Трех сыновей и дочку большую часть времени воспитывает глава семьи, как и занимается хозяйством. Железняк в это время строит карьеру и зарабатывает деньги. Актриса считает, что ее роль в семье куда менее сложная, чем то, что делает каждый день Спартак. За это она очень благодарна супругу.